Началось благоустройство сквера Торговых рядов на Краснорядской в Рязани.

В Рязани начались работы по благоустройству сквера Торговых рядов и пешеходной зоны по улице Краснорядской. У фонтана уже установили вагончик и паспорт объекта, из которого следует, что генеральным подрядчиком объекта является ООО «Промо».

«Начало строительства - в ноябре 2022 года, окончание - в сентябре 2023 года», - указано в паспорте объекта.

В октябре 2022 года сообщалось, что в Рязани отменили тендер на благоустройство сквера у Торговых рядов. Проект благоустройства предусматривает ремонт чаши фонтана, укладку тротуарной плитки и нового асфальта.

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