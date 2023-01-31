В Рязани на улице Мервинской пьяный 36-летний водитель врезался в две иномарки и просто ушел

В Рязани задержали пьяного виновника ДТП. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Днем во вторник, 31 января, в Рязани на улице Мервинской задержали пьяного водителя, устроившего ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На месте патрульные узнали от очевидцев, что житель одного из многоквартирных домов, находясь за рулем кроссовера Hyundai Santa Fe, столкнулся с двумя припаркованными иномарками, после чего припарковался сам и покинул место происшествия.

36-летнего рязанца задержали. На место аварии также приехали сотрудники Госавтоинспекции.

Проверив мужчину на наличие в его организме алкоголя, в его крови обнаружилось 0,561 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Составили протоколы по части второй статьи 12.27 КоАП РФ - «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся», а также по части первой статьи 12.8 КоАП РФ - «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Рязанцу грозит лишение прав сроком до двух лет, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей.