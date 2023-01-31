Циклон и зона оттепели: 1 февраля в Рязани ожидается мокрый снег и плюсовая температура. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 1 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью местами небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого. На дорогах возможна гололедица.

Ветер в среду будет юго-западный, южный, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -6… -1 градус, днем -4… +1 градус.

По данным специалистов центра «Фобос», ближайшие несколько дней европейская часть страны будет оставаться под влиянием мощного атлантического циклона, а Рязанская область окажется в зоне оттепели.

«В течение рабочей недели обстановка в атмосфере будет меняться мало, и только в выходные очередное арктическое вторжение вытеснит аномальное тепло», - говорится в сообщении.

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