В 2023 году модернизируют семь районных библиотек в Рязанской области

В Рязанской области модернизируют семь библиотек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семь рязанских районных библиотек модернизируют в 2023 году. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области 30 января.

Обновят следующие учреждения: филиалы № 7 и № 10 Централизованной библиотечной системы города Рязани, Хиринская сельская библиотека в Рязанском районе, Можарская сельская библиотека в Сараевском районе. Помимо этого, в Пителинском районе появится детская модельная библиотека, которую создадут по сказочным мотивам с творческой лабораторией и зоной инноваций. В Скопинском районе создадут «Библиотеку ремесел», направленную на сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры и народных промыслов. В Шиловском районе в межпоселенческой библиотеке имени Гумилева появится открытое пространство для чтения и популяризации русской литературы и искусства Серебряного века.

Отмечается, что с 2019 года в Рязанской области модельными стали 16 муниципальных библиотек. Эти учреждения стали современными и креативными культурными центрами, в связи с чем посещаемость выросла на 10%.

В прошлом году модернизировали три учреждения в Рязани и Рязанской области.