Более 30 тысяч человек проголосовали за увольнение директора школы №62 Светланы Ворнаковой

За увольнение директора школы №62 Светланы Ворнаковой проголосовали более 30 тысяч человек. Фото: Рязанская городская Дума.

Более 30 тысяч человек (по состоянию на 31 января 13:50 – 30 150 человек) подписали петицию за увольнение директора рязанской школы №62 Светланы Ворнаковой.

Все началась в середине января, когда в социальных сетях недовольные родители стали жаловаться на введенный дресс-код в школе. По их словам, директриса резко при всех выговаривала школьникам за теплую одежду, которая «не вписывается в дресс-код». А одному ребенку после такого нагоняя якобы стало плохо с сердцем.

Депутат Рязанской городской Думы, директор школы Светлана Ворнакова историю про девочку с больным сердцем назвала не иначе, как политическим заказом.

Вскоре городские власти провели работу руководства учебного заведения, а на директора школы наложили дисциплинарное взыскание.

Рязанцы на этом не успокоились и опубликовали петицию, в которой требуют уволить директора.

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