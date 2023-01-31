В рязанском селе пожарные час ехали к зданию, загоревшемуся через дорогу

В рязанском селе Ижевское пожарные час ехали к зданию, загоревшемуся через дорогу. Фото: Андрей Меркунов в группе vk.com/rznnews62?

В селе Ижевском, что в Рязанской области, пожарные приехали к загоревшемуся через дорогу (!) от пожарной части зданию только через час. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Андрей Меркунов, местный краевед и экскурсовод.

«Как выяснилось, скорость пожарной машины на выезд определяет наличие теплого бокса. Пожарные машины стоят в неотапливаемом боксе. Поэтому воду из цистерн в зимнее время сливают. И, по факту, получения сигнала тревоги, заправляют бочку водой из водопровода», - говорится в публикации.

Какого-либо официального подтверждения эта информация пока не получила.

Что касается времени приезда пожарных, то данные, предоставленные пресс-службой регионального ГУ МЧС, однозначного опровержения версии очевидцев не дают. Исходя из комментария, сообщение о пожаре поступило в 6:37, время локализации — 7:55, ликвидации открытого горения — 8:25, а полной ликвидации — 8:35. Выезжали четыре единицы техники, девять человек личного состава.

Пожарная часть находится относительно горевшего здания на противоположном углу перекрестка улиц Циолковского и Красной.