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НовостиПроисшествия31 января 2023 8:21

В Рязанской области женщину обвинили в дискредитации ВС РФ из-за надписи в туалете

Ей грозит штраф до 50 тыс. рублей
Источник:kp.ru
Чтобы задержать женщину за надпись в туалете, полиции потребовалось пару дней.

Чтобы задержать женщину за надпись в туалете, полиции потребовалось пару дней.

Жительницу города Касимов в Рязанской области обвинили в дискредитации ВС РФ. Об этом рассказывает Telegram-канал Astra и ряд других каналов со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дискредитирующей представители силовых структур посчитали надпись в туалете местного ТЦ «Кротберс», которую якобы сделала женщина.

Неофициально сообщатся, что полицейские вышли на подозреваемую через два дня. В отношении нее составили протокол по статье 20.3.3 КоАП, максимальная санция которой для граждан — штраф в размере 50 тыс. рублей.