Десять дней не могут найти исчезнувшего в Рязани 29-летнего Вальдемара Ндоссу

В Рязанской области пропал 29-летний Вальдемар Ндосса.

В Рязани разыскивают 29-летнего Вальдемара Ндоссу. Ориентировки в социальных сетях выложили активисты поисково-спасательного отряда «ЛязаAlert Рязань». По информации волонтеров, о местонахождении мужчины неизвестно с 22 января.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет на момент исчезновения: темная куртка, черные джинсы, классические черные туфли.

Если вам известно о местонахождении Вальдемара Ндоссы, звоните по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!