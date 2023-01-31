Десять дней не могут найти исчезнувшего в Рязани 29-летнего Вальдемара Ндоссу

В Рязанской области пропал 29-летний Вальдемар Ндосса.
В Рязани разыскивают 29-летнего Вальдемара Ндоссу. Ориентировки в социальных сетях выложили активисты поисково-спасательного отряда «ЛязаAlert Рязань». По информации волонтеров, о местонахождении мужчины неизвестно с 22 января.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.
Был одет на момент исчезновения: темная куртка, черные джинсы, классические черные туфли.
Если вам известно о местонахождении Вальдемара Ндоссы, звоните по телефону 112.
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