Рязанец через суд взыскал полмиллиона рублей с торговцев мебелью

Московский районный суд Рязани взыскал с ИП полмиллиона рублей по иску покупателя мебели.

Фирма «Вкусные кухни» проиграла в Рязани суд по иску на полмиллиона рублей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, выступившее в защиту прав потребителя, решение вынесено 27 декабря 2022 года Московским районным судом.

В Роспотребнадзоре рассказали, что рязанец заключил с индивидуальным предпринимателем договор на изготовление мебели, который в итоге не был исполнен надлежащим образом. Требования потребителя (видимо, по возврату средств) продавец в добровольном порядке не удовлетворил.

Точная сумма, взысканная в пользу истца, составила 475 680 рублей.