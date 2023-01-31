На шести улицах Рязани 31 января отключили холодную воду

В Рязани на шести улицах отключили холодную воду.

В Рязани на некоторых улицах 31 января произошли отключения подачи холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

В связи с ремонтными работами МП «Водоканал» на водопроводе с 9:00 до 14:00 воду отключили на следующих адресах:

- улица Братиславская, дома №№ 1/2, 3, 15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9, 11, 13;

- улица Гоголя, дома №№ с 2 по 32 (четная сторона), дома №№ с 1 по 39 (нечетная сторона), дом № 28 (ОГБПОУ РТК), дом №5 (ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылева);

- улица Островского, дома №№ с 1 по 19 (нечетная сторона), дома №№ с 2 по 16 (четная сторона), дом №15а (д/сад №12), дом №4 (д/сад №160);

- улица Толстого, дома №№ 10, 12, 12а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 5 (школа №37);

- улица Чернышевского, дома №№ 10, 4, 6, 6а, 8, 8а, 3, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), дома №№ 16-16а (ОГБПОУ РСК);

- улица Полетаева, строение №14 (гимназия №5).

С 9:30 будет подвоз технической воды на улицу Островского, в дом №15а.