Рязанская область получит 877 млн рублей на капремонт коммунальной инфраструктуры

Среди 28 объектов, включенных в программу, 21 относится к теплоснабжению.

Рязанская область получит 877 млн рублей на модернизацию 28 объектов коммунальной инфраструктуры. Программу одобрила правительственная комиссия по региональному развитию, сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.

В 2023-2024 годах на федеральные средства планируется капитально отремонтировать 21 объект теплоснабжения, шесть - водоотведения, один – водоснабжения.

Ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщал, что Рязанская область рассчитывает на 1,2 млрд рублей. По его словам, этих средств хватило бы на реконструкцию 12 км тепловых сетей и 5 км канализационных сетей.