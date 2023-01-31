«Не мог ходить, терял сознание». Врачи скорой помощи спасли 41-летнего рязанца, находившегося на грани жизни и смерти

Врачи скорой помощи спасли 41-летнего рязанца, находившегося на грани жизни и смерти.
Фото: Александр ГЛУЗ
Врачи бригады скорой медицинской помощи спасли 41-летнего рязанца, который находился на грани жизни и смерти. По словам его родителей, сын Борис никогда не жаловался на здоровье, но в последнее время появились не понятные симптомы. У него неожиданно повышалась температура, появлялись боли, а в какой-то момент стало совсем плохо – несколько раз терял сознание, не мог ходить, с большим трудом говорил.
Фельдшер Марина Баранова профессионально осмотрела пациента, помогла ему и направила в стационар.
Когда по вызову приехали медики, они осмотрели пациента, поставили капельницу, сделали несколько инъекций, а потом срочно отправили в стационар.
«Позже выяснилось, сын был на грани жизни и смерти, сказались последствия недавней травмы. Промедление грозило большой бедой», - рассказал отец мужчины, и поблагодарил фельдшера Марину Баранову за спасение сына.
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