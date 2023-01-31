Пьяный 24-летний рязанец снес пешеходное ограждение на Лыбедском бульваре

На Лыбедском бульваре водитель иномарки снес ограждение. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

30 января утром пьяный рязанец на легковом автомобиле снес пешеходное ограждение на Лыбедском бульваре. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошел примерно в 6:30. Сотрудники полиции прибыли на вызов на Лыбедский бульвар со стороны улицы Праволыбедской и обнаружили Audi, за рулем которого сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При этом, машина была заведена, а ключ торчал в замке зажигания. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.

Специализированный прибор выявил в организме 24-летнего парня 0,825 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Так, рязанец был отстранен от управления автомобилем, и на него был составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ - «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.