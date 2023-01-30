СК возбудил уголовное дело против рязанца за неуважение ко Дню Победы

За пост в социальных сетях рязанец стал обвиняемым по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Мужчина 1985 года рождения, по версии следователей, на личной странице «выразил явное неуважение» ко Дню Победы.

«После размещения указанный пост стал доступен для просмотра неограниченному кругу пользователей», - добавила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Также в ведомстве отметили, что выявили опальную публикацию сотрудники регионального УМВД, а конкретно Центра «Э». По их материалом и возбуждено уголовное дело.