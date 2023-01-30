«Будешь подыхать на улице, жрать нечего – вспомнишь». Депутат из Касимова эксцентрично выступил перед школьниками

Депутат Роман Вереин из Касимова, агитируя за вуз, припугнул школьников голодом, нищетой и жизнью на улице.

28 января на профориентационном мероприятии для школьников в Касимове эксцентрично выступил депутат местной гордумы Роман Вереин. Видео, где он необычным образом агитирует за один из вузов Рязани, размещено на личной странице депутата. Речь Вереина изобилует грубыми словами и рисует перед школьниками картину будущего «на днище социальной жизни» (видимо, если они не прислушаются к советам).

Сначала Вереин обратился к детям как к будущим министрам и директорам, но потом начал спрашивать, сидели ли они три дня «не жрамши» и неделю без копейки денег.

«Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах, не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали», - произнес Вереин.

Депутат призвал школьников брать пример с выступавших на мероприятии людей, которые состоялись своим трудом, волей к победе, терпением и интеллектом, а затем обратился к конкретному подростку:

«Не сидите как тормоза. Вот, как ты сейчас, понял [с ударением на «я»]? Будешь подыхать на улице, жрать нечего — вспомнишь. Вникай. Потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз агротехнологический! Там нормальные преподаватели: никого не душат, никого не давят, сам учусь сейчас там в магистратуре, все нормально», - заявил Вереин.