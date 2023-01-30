Рязанка могла погибнуть на пожаре из-за непотушенной сигареты

Причиной пожара в жилом доме могла стать непотушенная сигарета. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стала известна причина утреннего пожара на Куйбышевском шоссе, в котором погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

После трагедии в жилом доме №5Б на Куйбышевском шоссе началась следственная проверка. Выяснилось, что в огне умерла рязанка 1949 года рождения.

По предварительной информации следствия, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем во время курения.

Все обстоятельства происшествия уточняются, на месте работает следователь.