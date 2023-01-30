Лыжи Proteam в Рязани: Виктор Майгуров (справа) передал лыжи Рязанской федерации биатлона.

Лыжи Proteam появились в Рязани. Об этом сообщает Союз биатлонистов России. Десять пар отечественного производства с палками и креплениями передал президент СБР Виктор Майгуров рязанской федерации биатлона.

«Лыжный инвентарь отечественного производства бесплатно получит каждая региональная федерация биатлона», - говорится в сообщении.

Лыжи Proteam в Рязани бесплатно получила Рязанская федерация биатлона.

Отметим, лыжи Proteam – это совместный проект СБР и компании-изготовителя в области импортозамещения лыж. Производят лыжи в городе Балабаново Калужской области.

Официально презентуют лыжи Proteam 31 января в Москве.

Фото: Союз биатлонистов России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!