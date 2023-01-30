Лыжи Proteam в Рязани: Виктор Майгуров (справа) передал лыжи Рязанской федерации биатлона.
Лыжи Proteam появились в Рязани. Об этом сообщает Союз биатлонистов России. Десять пар отечественного производства с палками и креплениями передал президент СБР Виктор Майгуров рязанской федерации биатлона.
«Лыжный инвентарь отечественного производства бесплатно получит каждая региональная федерация биатлона», - говорится в сообщении.
Лыжи Proteam в Рязани бесплатно получила Рязанская федерация биатлона.
Отметим, лыжи Proteam – это совместный проект СБР и компании-изготовителя в области импортозамещения лыж. Производят лыжи в городе Балабаново Калужской области.
Официально презентуют лыжи Proteam 31 января в Москве.
Фото: Союз биатлонистов России.
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