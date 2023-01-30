Энергетики объяснили крупные аварии на теплосетях в Рязани

По мнению Дягилевской ТЭЦ, на улице Интернациональной ремонтные бригады «отработали оперативно, не превысив допустимый срок отключения потребителей».

Аварию на теплосетях Дягилевской ТЭЦ на улице Интернациональной в Рязани энергетики связали с «воздействием внешних вод». Как сообщила КП-Рязань пресс-служба ПАО «Квадра», куда входит «Дягилевка», могла произойти утечка на сторонних сетях. Это якобы и привело к прорыву, притом однозначных формулировок представители станции избегают.

«Предварительный анализ произошедшей аварии на ул. Интернациональной указывает на воздействие внешних вод на трубопровод – из-за возможной утечки на сторонних сетях, не принадлежащих Дягилевской ТЭЦ. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо поддерживать в исправном состоянии и контролировать инженерные сети, пересекающиеся с магистралями станции», - говорится в ответе на запрос редакции.

Отдельно в «Квадре» отметили, что на всех участках теплосетей Дягилевской ТЭЦ летом проводятся гидравлические испытания на прочность, чтобы выявить проблемные участки. Очевидно, зимой 2022-2023 это не помогло – в морозы пришлось срочно менять поврежденный участок трубопровода.

На вопрос о том, почему ликвидация аварии началась 9 января, тогда как вырывающийся из колодцев пар фотографировали до наступления темноты 8 января, компания ответила следующим образом:

«По состоянию на 8 января (вплоть до 0.30 9 января) все параметры рабочего оборудования и отпускаемого теплоносителя соответствовали нормативам, отклонений в сети по ул. Интернациональной не фиксировалось», - утверждают энергетики.

По их мнению, ремонтные бригады «отработали оперативно, не превысив допустимый срок отключения потребителей».

Всего Дягилевская ТЭЦ в январе 2023 года зафиксировала три повреждения на теплосетях. В их числе и авария на улице Сельских Строителей 11 января. Рабочие заменили там задвижку диаметром 200 мм.

«Причиной инцидентов на теплосетях на улице Сельских Строителей стала разгерметизация участка в результате внешней коррозии трубопровода», - пишет пресс-служба «Квадры».

Еще одно повреждение произошло на улице Станкозаводской 6 ноября. Тогда обнаружили «свищ» на трубопроводе в тепловой камере и заменили поврежденный участок трубы