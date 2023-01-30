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НовостиОбщество30 января 2023 13:55

Энергетики объяснили крупные аварии на теплосетях в Рязани

Самую резонансную - на улице Интернациональной - «Квадра» связывает с «утечкой на сторонних сетях»
Источник:kp.ru
По мнению Дягилевской ТЭЦ, на улице Интернациональной ремонтные бригады «отработали оперативно, не превысив допустимый срок отключения потребителей».

По мнению Дягилевской ТЭЦ, на улице Интернациональной ремонтные бригады «отработали оперативно, не превысив допустимый срок отключения потребителей».

Аварию на теплосетях Дягилевской ТЭЦ на улице Интернациональной в Рязани энергетики связали с «воздействием внешних вод». Как сообщила КП-Рязань пресс-служба ПАО «Квадра», куда входит «Дягилевка», могла произойти утечка на сторонних сетях. Это якобы и привело к прорыву, притом однозначных формулировок представители станции избегают.

«Предварительный анализ произошедшей аварии на ул. Интернациональной указывает на воздействие внешних вод на трубопровод – из-за возможной утечки на сторонних сетях, не принадлежащих Дягилевской ТЭЦ. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо поддерживать в исправном состоянии и контролировать инженерные сети, пересекающиеся с магистралями станции», - говорится в ответе на запрос редакции.

Отдельно в «Квадре» отметили, что на всех участках теплосетей Дягилевской ТЭЦ летом проводятся гидравлические испытания на прочность, чтобы выявить проблемные участки. Очевидно, зимой 2022-2023 это не помогло – в морозы пришлось срочно менять поврежденный участок трубопровода.

На вопрос о том, почему ликвидация аварии началась 9 января, тогда как вырывающийся из колодцев пар фотографировали до наступления темноты 8 января, компания ответила следующим образом:

«По состоянию на 8 января (вплоть до 0.30 9 января) все параметры рабочего оборудования и отпускаемого теплоносителя соответствовали нормативам, отклонений в сети по ул. Интернациональной не фиксировалось», - утверждают энергетики.

По их мнению, ремонтные бригады «отработали оперативно, не превысив допустимый срок отключения потребителей».

Всего Дягилевская ТЭЦ в январе 2023 года зафиксировала три повреждения на теплосетях. В их числе и авария на улице Сельских Строителей 11 января. Рабочие заменили там задвижку диаметром 200 мм.

«Причиной инцидентов на теплосетях на улице Сельских Строителей стала разгерметизация участка в результате внешней коррозии трубопровода», - пишет пресс-служба «Квадры».

Еще одно повреждение произошло на улице Станкозаводской 6 ноября. Тогда обнаружили «свищ» на трубопроводе в тепловой камере и заменили поврежденный участок трубы