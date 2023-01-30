17-летний парень зарезал ножом агрессивного отчима

17-летний рязанец зарезал своего отчима, заступаясь за мать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сасове 17-летний юноша убил отчима, чтобы защитить мать. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 30 января.

Против подростка возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ - убийство.

По информации следователей, на прошлой неделе в субботу, 28 января, чета повздорила, и пьяный супруг поднял на женщину руку. Сын потерпевшей заступился за нее и ударил несколько раз ножом в область туловища.

Парня задержали. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Также проводятся все необходимые экспертизы и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, собираются доказательства.