Из Прони в Кораблинском районе достали труп 58-летнего рыбака

На рыбалке 29 января утонул рязанец. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В воскресенье, 29 января, сотрудники МЧС подняли из воды в Рязанской области тело мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Утопленником оказался мужчина 1964 года рождения. Трагедия произошла на реке Проня, рядом с населенным пунктом Лужки Кораблинского района.

По информации СУ СК России по Рязанской области, мужчина отправился рано утром на рыбалку и домой не вернулся. Жена погибшего забеспокоилась и обратилась в полицию. Позже спасатели достали труп рыбака.

На данный момент по факту гибели рязанца проводится доследственная проверка.