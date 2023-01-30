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НовостиОбщество30 января 2023 11:06

31 января в Рязанской области ожидается до -7 градусов и сильный ветер

В регионе днем будет до 0 градусов
Источник:kp.ru
В Рязанской области все время пасмурная погода.

В Рязанской области все время пасмурная погода.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

С рязанцами поделились, что их ждет по погоде во вторник, 31 января. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

Над регионом вновь повиснет свинцовое небо, а на дорогах как всегда гололедица. Местами пойдет небольшой снег.

Ветер ожидается южный и юго-западный, порывы которого достигнут от 6-11 метров в секунду, местами - 12-17 метров в секунду.

Ночью обещали от -7 до -2 градусов Цельсия. Днем спрогнозировали температуру воздуха от -5 до 0 градусов.

По сообщению центра погоды «Фобос», атмосферное давление будет немного ниже нормы.