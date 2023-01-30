Сводный отряд полиции, вернувшийся с Северного Кавказа, встретили в Рязани. Фото: УМВД России по Рязанской области.
Вечером 29 января в Рязани встретили сводный отряд полицейских, прибывших из служебной командировки с Северного Кавказа, сообщает региональное УМВД.
В служебной командировке отряд из Рязани находился полгода. Полицейские полностью выполнили задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности, и «получили положительные отзывы».
Силовиков ждет отпуск, а потом они вернутся на службу в свои подразделения. Наиболее отличившихся сотрудников наградят.
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