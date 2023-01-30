Уже 1 февраля в гипермаркете «Глобус» в Рязани откроется новый пункт МФЦ

1 февраля 2023 года в гипермаркете «Глобус» в Рязани откроется новый пункт МФЦ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
1 февраля в гипермаркете «Глобус» откроется новый пункт Многофункционального центра (МФЦ), сообщает портал «Мои документы».
МФЦ будет работать без выходных с 09:00 до 21:00.
«Рязанцы смогут получить более 370 государственных, муниципальных и других услуг», - говорится в сообщении.
Гипермаркет расположен по адресу: Дядьково, 1, а сам новый МФЦ будет иметь три окна приема и выдачи документов.
Ранее сообщалось, что участников СВО и их семьи в МФЦ региона будут обслуживать вне очереди.
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