На Куйбышевском шоссе в Рязани при пожаре погибла женщина и спаслись четверо детей

На Куйбышевском шоссе из пожара спасли семь человек. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В понедельник, 30 января, в Рязани сгорела квартира в жилом доме. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

На пожар выехали 2 пожарных автомобиля 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Сообщили о пожаре около 10:50. Горела одна из квартир в двухэтажном кирпичном доме по улице Куйбышевское шоссе, 5Б. Общая площадь горения составила 15 квадратных метров. В 10:56 пожар локализовали, в 11:01 - ликвидировали. В тушении огня участвовали 19 человек личного состава и пять единиц пожарной техники.

В результате ЧП сотрудники МЧС спасли семь человек, четверо из которых - дети. При пожаре погибла женщина, личность которой устанавливается.

На данный момент устанавливается причина возгорания.