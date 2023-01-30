Под Рязанью спецназ задержал оппозиционера, призывавшего к силовому свержению власти. Фото: стоп-кадр видео задержания от МВД.

В одном из населенных пунктов Рязанской области спецназ МВД России задержал 36-летнего безработного оппозиционера, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина, находясь у себя дома, призывал через интернет к насильственному свержению власти.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Задержанному оппозиционеру грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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