Под Рязанью спецназ задержал оппозиционера, призывавшего к силовому свержению власти. Фото: стоп-кадр видео задержания от МВД.
В одном из населенных пунктов Рязанской области спецназ МВД России задержал 36-летнего безработного оппозиционера, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, мужчина, находясь у себя дома, призывал через интернет к насильственному свержению власти.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Задержанному оппозиционеру грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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