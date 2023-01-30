Больше 10 тыс. квартир построили в Рязанской области в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязаньстат отрапортовал, что в 2022 году в Рязанской области построено 10,3 тыс. квартир. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, включая частные дома, - около 805 тыс. «квадратов». Это на 6,4% больше, чем в 2021-м.

Территориально 44,8% жилья введено в Рязани. Прежде всего, такой объем формирует многоэтажное строительство.

При этом доля индивидуального домостроения, по данным Рязаньстата, по сравнению с 2021-м выросла на 6,2% и составила 47,9%. Это 2511 домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, общей площадью 385,4 тыс. кв.м.

Тем временем цены на жилье в 2022 году, без преувеличения, взлетели. Пока есть официальная статистика только на III квартал, но уже к этому моменту по сравнению с IV кварталом 2021-го стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 35,4% (!) - до 89,4 тыс. руб.