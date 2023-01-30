Участников СВО и их семьи обслужат вне очереди в рязанских МФЦ

В МФЦ участников СВО и их семьи будут обслуживать вне очереди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля 2023 года участников СВО и членов их семей будут обслуживать в приоритетном порядке в рязанских МФЦ. Об этом сообщила у себя в социальной сети «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Для этого в каждом отделении МФЦ выделили специального сотрудника.

В случае, если услуга может быть оказана в МФЦ, сотрудники организации примут необходимые документы и помогут заполнить заявление. Если же не в учреждении, то клиенту подробно расскажут о порядке получения мер поддержки в соответствующем ведомстве, а также могут связаться с этим ведомством. В зависимости от жизненной ситуации заявителя, ему предложат ознакомиться с перечнем предусмотренных мер поддержки.

Из 53 видов мер поддержки участникам спецоперации возможно получение 26 непосредственно в МФЦ.