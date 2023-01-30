В 11 районах Рязанской области 30 января отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Больше сотни населенных пунктов Рязанской области 30 января останутся без электричества.

В понедельник, 30 января 2023 года, в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 105 населенных пунктов, из них более 20 – территория садоводческих товариществ.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- село Мордово — с 10:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Чурилково, деревня Перекаль, село Старолетово — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- деревня Рожок, территория СНТ «Заборье» — с 10:00 до 16:00;

- деревня Панферово, село Бежтвино, деревня Сальково, деревня Коротково — с 10:00 до 13:00;

- территория СНТ «Отдых», СНТ «Жасмин», СНТ «Ранет», СНТ «Мещера», СНТ «Восход», СНТ «Вант», СНТ «Волна-1», СНТ «Сосновый бор», СНТ «Теплоприборовец-2», СНТ «Ромашка», СНТ «Швейник», СНТ «Пресс-3», СНТ «Ландыш», СНТ «Монтажник», СНТ «Домостроитель», СНТ «Волокно», СНТ «Волна», СНТ «Троллейбус», СНТ «Сапфир», СНТ «Юрист», СНТ «Станкостроитель», деревня Гнетово, село Дубровичи, село Алеканово — с 07:00 до 17:00;

- село Семкино, село Долгинино, поселок Мурмино — с 24:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Тростяное, село Юрино — с 10:00 до 15:00;

- село Малый Пролом, село Большом Пролом, деревня Сторожки, поселок Левашовские Дворики, село Карнаухово — с 09:00 до 14:00;

- село Большое Агишево, село Новософьино — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Амлешовские Выселки, село Воскресенье, деревня Мамасево, деревня Ново-Савино, деревня Миленино, деревня Томаково, деревня Норино, село Гришино, деревня Неустроево, деревня Ивкино, деревня Ольгино, деревня Малахово, деревня Гаврино, деревня Горки, деревня Савино, деревня Озерки, деревня Андроново, деревня Култуки, деревня Дмитриево, деревня Ветчаны, деревня Ново-Аносово, деревня Часлово, деревня Уречное, деревня Колесниково, деревня Немятово, деревня Ювино, деревня Кирьяково, деревня Павлово, деревня Натальино, деревня Озерье, деревня Заводская Слобода, деревня Уткино, поселок Октябрь, деревня Акулово, деревня Сергеевка, деревня Борисково, деревня Иванково — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- поселок Лашма, деревня Фроловское, деревня Бучнево, деревня Полутино, село Николаевское, деревня Новляны, деревня Шульгино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Холопово, деревня Скобелево, село Пустынь, деревня Назарово, деревня Аксеново, деревня Полянки, село Любовниково, село Ермолово, деревня Инкино — с 09:00 до 15:00.

Захаровский район:

- деревня Дермелеево, село Плахино, деревня Пупкино, деревня Дербень — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Гниломедово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Рязанские Сады — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- поселок центрального отделения совхоза имени Ильича — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Ильинка — с 09:00 до 17:00.

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