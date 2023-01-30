Рязанцам предложили спрогнозировать, как изменится стоимость жилья в 2023 году

В России есть два всеобщих индикатора рынка, на которые обращают внимание абсолютно все категории населения – от пенсионеров до бизнесменов. Это стоимость валюты и стоимость недвижимости. Сегодня - речь о недвижимости.

Действительно, владеет ли человек недвижимостью, собирается ли купить или продать, даже если в собственности ничего нет и не предвидится – в любом случае стоимость квадратного метра и ее динамика представляют неподдельный интерес у всех.

Сегодня проводится опрос, в котором могут проявиться аналитические способности наших читателей: надо спрогнозировать динамику стоимости жилья в Рязани в 2023 году. А особо одаренные аналитическими способностями могут даже поучаствовать в конкурсе, указав точный процент роста/снижения стоимости за год. Условия конкурса будут обнародованы, когда число участников превысит 10 человек.

Чтобы принять участие в голосовании, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани – kp.ru» (https://t.me/kprzn), а кто уже является подписчиком – просто перейдите на страницу голосования по ссылке.