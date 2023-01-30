Пожарные спасли человека из горящего дома в Ряжске

При пожаре в Ряжске спасли человека. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В понедельник, 30 января, при пожаре в жилом одноэтажном доме в городе Ряжске спасли одного человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило около 3:45. Горел жилой двухквартирный кирпичный дом в Ряжском районе Рязанской области. Огонь повредил кровлю. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В тушении были задействованы семь огнеборцев и две пожарные машины.

В результате пожара спасли человека.

На данный момент устанавливаются причина возгорания и ущерб от огня.