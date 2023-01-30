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НовостиПроисшествия30 января 2023 6:08

Пожарные спасли человека из горящего дома в Ряжске

В Ряжском районе случилось возгорание в двухквартирном жилом доме
Источник:kp.ru
При пожаре в Ряжске спасли человека. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

При пожаре в Ряжске спасли человека. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В понедельник, 30 января, при пожаре в жилом одноэтажном доме в городе Ряжске спасли одного человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило около 3:45. Горел жилой двухквартирный кирпичный дом в Ряжском районе Рязанской области. Огонь повредил кровлю. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В тушении были задействованы семь огнеборцев и две пожарные машины.

В результате пожара спасли человека.

На данный момент устанавливаются причина возгорания и ущерб от огня.