Превысили план на 146%. Исправительные учреждения Рязанской области в 2022 году заключили контракты на 4,6 млн рублей

Рязанские заключенные в 2022 году мастерили офисную мебель, шили постельное белье и собирали контейнеры для мусора. Фото: 62.fsin.gov.ru.

Исправительные учреждения Рязанской области в 2022 году заключили контракты с государственными и муниципальными заказчиками на сумму более 4,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Рязанской области.

Изначально в план были заложены договоры на сумму около 3,2 млн рублей, что позволило бы привлечь к труду 57 человек. Но, благодаря увеличению количества заказов, смогли дать работу 82 осужденным.

- Контракты, исполнителями которых стали исправительные учреждения УФСИН, были связаны с производством офисной мебели, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, элементов детских игровых площадок, постельного белья, – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в 2022 году исправительные учреждения заключили 19 контрактов с организациями и учреждениями на общую сумму 4 млн 650 тысяч рублей. Таким образом, намеченный план оказался превышен на 146%.