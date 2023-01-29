Жители Рязани обеспокоены вырубкой деревьев на улице Интернациональной

На улице Интернациональной по неизвестной причине рубят деревья. Фото: Андрей ХОЛОДОК | В районе Канищево.

Жители Рязани, в частности микрорайона Канищево, обеспокоены и возмущены вырубкой деревьев на улице Интернациональной. Фото спиленных зеленых насаждений появились в местном паблике «В районе Канищево» в субботу, 28 января.

- Во дворе «школы дзюдо», что рядом с дельфином, спилили все деревья, – прокомментировал автор поста.

Рязанец также задался вопросом, что могло быть причиной уничтожения растений – их аварийное состояние, болезни или то, что они просто мешают.

В комментариях горожане отметили, что на вид деревья «были нормальными». Кроме того, ранее тоже по непонятной причине убрали коробку для катка, располагавшуюся поблизости.