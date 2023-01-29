В Рязанской области 30 января потеплеет до 0 градусов, но поднимется ветер

В Рязанскую область идет мартовское тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 30 января, в Рязанской области столбики термометров дотянутся до нулевой отметки, но поднимется ветер. Потепление рязанцам обещают синоптики областного филиала Росгидромета, прогноз которых опубликовала пресс-служба регионального Управления МЧС.

Первый рабочий день недели ожидается облачным, с небольшими прояснениями. Обойдется без осадков, а на дорогах сохранится гололедица. Предстоящая ночь будет умеренно морозной, воздух остынет до -5...-10 градусов. Днем уже 0...-5 по Цельсию. Юго-западный ветер окрепнет до 5 – 10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 м/с.

Между тем, по информации специалистов метеоцентра «Фобос», погода в регионах средней полосы на предстоящей неделе будет больше напоминать март, а не февраль. Дело в том, что по центру страны вереницей пройдут несколько атлантических циклонов. Они принесут с собой теплый воздух и ежедневные снегопады, поэтому температура окажется чуть выше климатической нормы.