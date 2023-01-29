Мэрия Рязани прокомментировала информацию о нецелевом расходовании денег на ремонт дорог

Администрация Рязани согласилась не со всеми результатами проверки Контрольно-счетной палаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Рязани отреагировала на результаты проверки целевого расходования денег на ремонт дорог, которую проводила Контрольно-счетная палата региона. В ведомстве отметили, что аудит касался трат денег областного бюджета на ремонт дорог за 2021-2022 годы, в том числе и двухлетних контрактов, которые мэрия заключала на ремонт 12 участков дорог в областном центре.

По словам чиновников, КСП внесла замечания, касающиеся расценок на отдельные виды работ по некоторым объектам. При этом, управление благоустройства города с указанными замечаниями не согласилось и представило возражения.

- Проект на ремонт, включая сметные расценки, разработан согласно нормативной процедуре аттестованным на эти виды работ проектным институтом. Подрядные организации, выполнявшие ремонт, определялись в рамках конкурсных процедур – торгов, – говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии также добавили, что ответы на замечания КСП чиновники уже подготовили и направили в ведомство.

Ранее стало известно, что Контрольно-счетная палата решила внести представление главе администрации Рязани, а также обратиться в прокуратуру и полицию по поводу нецелевого расходования денег областного бюджета, выделенных Рязани на ремонт дорог (подробнее).