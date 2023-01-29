В Рязанской области будут судить жительницу Ряжска, убившую приятеля одним ножевым ударом

Женщину, убившую приятеля одним ударом, будут судить в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области будут судить жительницу Ряжска. Женщина 1978 года рождения обвиняется по части 4 статьи 111 УК России – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась 11 ноября 2022 года. Обвиняемая вместе с приятелем распивала алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина несколько раз ударил подругу, в ответ та схватила нож и всадила его в ногу обидчика. Удар оказался роковым – лезвие повредило бедренную артерию, и потерпевший скончался в больнице на следующий день.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств и отправило материалы вместе с обвинительным заключением в суд.