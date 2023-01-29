КСП обратилась в прокуратуру после проверки расходования денег на ремонт дорог в Рязани

Главе администрации Рязани внесли представление за расходование денег на ремонт дорог. Фото: Мария ЛЕНЦ

Контрольно-счетная палата Рязанской области внесла представление главе администрации Рязани Елене Сорокиной после проверки расходования бюджетных денег, выделенных областному центру в 2021-2022 годах.

Как следует из отчета КСП, опубликованного на сайте ведомства, речь идет о субсидиях, которые город получил на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Аудиторы проверяли эффективность использования бюджетных денег и обнаружили факты незаконных трат.

Помимо представления, внесенного Сорокиной, контрольно-счетная палата направит соответствующее обращение в областную прокуратуру и УМВД. Также при проверке вскрылись нарушения администрацией Рязани законодательства в сфере закупок – так как они имеют признак административного правонарушения, по данным фактам КСП направила письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции.

О результатах проверки уже уведомили областную Думу, губернатора и минтранс Рязанской области.