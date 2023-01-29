Леса Рязанской области обработают от вредителей в 2023 году

Леса Рязанской области снова обработают от вредителей. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Рязанской области в 2023 году снова обработают леса от вредителей. Регион вошел в число 18 субъектов страны, где проведут оздоровительные мероприятия, сообщает минприроды России со ссылкой на Рослесхоз.

Подобную обработку очагов вредных организмов в области уже проводили в 2022 году. В этот раз, по информации ведомства, необходимость работ должны будут подтвердить специалисты после контрольных обследований. Они запланированы на весенний период.

- Мероприятия позволят сохранить биологическую устойчивость лесов, снизить негативное влияние вредных организмов на лесные ресурсы, а также предотвратить распространение вредителей, – говорится в сообщении министерства.

В целом, обработку лесного фонда будут проводить во 2 и 3 кварталах 2023 года на территории более 500 тысяч гектаров. При этом учтут особенности вредных организмов, фазы их развития, а также климатические и погодные условия в том или ином регионе.