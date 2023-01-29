Большой потенциал: Клепиковский район хотят сделать привлекательным для туристов

Клепиковский район хотят сделать привлекательным для туристов. Фото: t.me/NikitinRyazan.

Региональное Агентство развития туризма откроет свое представительство в Спас-Клепиках. Об этом в субботу, 28 января, сообщил в своем телеграм-канале зампред рязанского правительства Артем Никитин.

Новый филиал одновременно будет выполнять функции туристского информационного центра. Помимо этого, в Клепиковском районе планируют повысить туристическую привлекательность нацпарка «Мещерский» и музея деревянного зодчества в деревне Лункино.

- Все идеи и предложения, возникшие в течение дня, обсудили на расширенном заседании с руководством района уже вечером. В частности, варианты земельных участков, где могут появиться глэмпинги, объекты сферы гостеприимства, – написал Никитин.

Также в районе появится еще один музей. Для его размещения предложили рассмотреть дом Попова – он построен в XIX веке и считается самым протяженным в России зданием с деревянными наличниками.