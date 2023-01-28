Пьяный житель Рязанского района до смерти избил своего пожилого родственника из-за денег

Трагедия случилась в райцентре Сапожок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В райцентре Сапожок семейный конфликт закончился трагедией. Житель Рязанского района 1973 года рождения до смерти избил своего пожилого родственника из-за денег, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Все случилось 25 января 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на пенсионера и стал бить его за то, что тот якобы без спроса взял его деньги. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

- В соответствии с УК РФ совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения может быть признано судом отягчающим обстоятельством и повлечь назначение виновному лицу более сурового наказания, – говорится в сообщении следкома.

Рязанцу предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК России – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.