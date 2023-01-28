Густой дым валит из моторного отсека и салона: появилось видео горящей маршрутки №53 в Рязани

В результате пожара пострадал только автобус.

Серьезный пожар в маршрутке №53, произошедший в рязанском микрорайоне Канищево днем в субботу, 28 января, попал на видео. Кадры, снятые очевидцами происшествия, появились в группе Rzn life l Рязань l Рзн лайф в соцсети.

На видео видно, как клубы густого дыма вырываются из передней части автобуса. Сильное задымление также и в салоне машины. С огнем боролся один пожарный расчет и четыре человека личного состава. Тушили маршрутку почти полчаса.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Теперь перевозчику предстоит выяснить причину возгорания и подсчитать нанесенный ущерб.