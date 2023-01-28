В Канищеве на ходу загорелась маршрутка №53

Причины пожара и ущерб выясняют специалисты. Фото: Телеграм-канал «Рязинформбюро».

В Рязани на ходу загорелась маршрутка №53. Происшествие случилось днем в субботу, 28 января, в микрорайоне Канищево на пересечении улиц Бирюзова и Молодцова.

В пресс-службе областного Управления МЧС рассказали, что сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 14.37. На место незамедлительно выехала одна пожарная машина и четыре человека личного состава.

Чтобы потушить огонь, специалистам потребовалось меньше часа. Локализовать пламя удалось уже через несколько минут после прибытия, полностью его ликвидировали в 15.23. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали. По словам очевидцев, все благополучно покинули загоревшуюся машину.

Что стало причиной пожара, и какой ущерб он нанес, выясняется. По информации пресс-службы мэрии, на место происшествия уже выехал механик перевозчика.