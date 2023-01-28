29 января в Рязанской области похолодает до минус 12 градусов и пойдет снег

В воскресенье рязанцев ждут снег и небольшое ночное понижение температуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 29 января, в Рязанской области пойдет снег, а столбики термометров ночью еще немного опустятся. Прогноз погоды, составленный синоптиками областного филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

В регионе сохранится влияние циклонов, проходящих друг за другом по северу и северо-западу страны. В течение суток погода ожидается облачной, без намека на прояснения. Осадки небольшие и пройдут только в отдельных районах. На дорогах по-прежнему будет очень скользко. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

Что же касается температуры воздуха, то в воскресенье рязанцев ждут умеренные морозы. Если под утро может похолодать до -7...-12 градусов, то днем – вполне комфортные -2...-7 по Цельсию. Атмосферное давление в пределах нормы, 747 мм ртутного столба.