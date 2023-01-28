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НовостиОбщество28 января 2023 11:48

«Главное, чтобы молитва была искренней». Рязанский митрополит Марк рассказал, когда и как нужно молиться о мобилизованных близких

Рязанский митрополит Марк рассказал, как нужно молиться о мобилизованных близких
Источник:kp.ru
Молитва о мобилизованном близком должна быть искренней.

Молитва о мобилизованном близком должна быть искренней.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал рязанцам, как правильно молиться, если мобилизован близкий человек. Советы владыка дал в эфире Рязанского епархиального радио в пятницу, 27 января.

По словам священника, нет никаких особых правил и условий, молиться можно как угодно. Не имеет значения и то, где и когда человек будет читать молитву – на Литургии или дома, утром, днем или вечером. Главное, чтобы слова были искренними.

- Свои молитвы читайте, Псалтырь. Читайте молитвы о воинах разным образом, любым образом, главное, чтобы молитва была теплой, горячей, искренней, – посоветовал владыка.