«Главное, чтобы молитва была искренней». Рязанский митрополит Марк рассказал, когда и как нужно молиться о мобилизованных близких

Молитва о мобилизованном близком должна быть искренней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал рязанцам, как правильно молиться, если мобилизован близкий человек. Советы владыка дал в эфире Рязанского епархиального радио в пятницу, 27 января.

По словам священника, нет никаких особых правил и условий, молиться можно как угодно. Не имеет значения и то, где и когда человек будет читать молитву – на Литургии или дома, утром, днем или вечером. Главное, чтобы слова были искренними.

- Свои молитвы читайте, Псалтырь. Читайте молитвы о воинах разным образом, любым образом, главное, чтобы молитва была теплой, горячей, искренней, – посоветовал владыка.