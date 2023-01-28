В Рязани неизвестный выстрелил в лицо 18-летнему молодому человеку

На Московском шоссе неизвестный выстрелил в 18-летнего парня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани неизвестный выстрелил из пистолета в 18-летнего молодого человека. Инцидент случился в ночь на субботу, 28 января, на Московском шоссе. Об этом сообщает портал YA62, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В результате стрельбы пуля попала пострадавшему в щеку. Молодого человека доставили в Областную клиническую больницу, где прооперировали. По предварительной информации, рязанец получил травмы в ходе конфликта.

Произошедшим уже занялись правоохранительные органы. Сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений и выясняют обстоятельства инцидента.