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НовостиПроисшествия28 января 2023 9:47

Пропавшую в Пронском районе одинокую женщину нашли в собственной квартире в тяжелом состоянии

Пенсионерка несколько дней не выходила из дома, поэтому соседи забили тревогу и вызвали спасателей
Источник:kp.ru
Одинокую женщину удалось спасти благодаря бдительным соседям.

Одинокую женщину удалось спасти благодаря бдительным соседям.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пронском районе бдительность соседей многоквартирного дома помогла спасти 62-летнюю жительницу села Мамоново. У женщины случился приступ, а рядом никого не было, сообщает «Пресса».

Пенсионерка жила одна в квартире, поэтому когда она перестала выходить из дома, соседи забили тревогу. Люди позвонили спасателям и попросили проверить жилье женщины. На место приехали сотрудники Пронской пожарной части №33. В квартире и обнаружили пропавшую – она лежала на полу.

Женщине требовалась срочная медицинская помощь, ее госпитализировали в Скопинский сосудистый центр. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое.