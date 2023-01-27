Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» выступят в Рязани 15 февраля 2023 года.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с Владимиром Спиваковым выступит в Рязани 15 февраля 2023 года.
Первое отделение:
- Антонио Вивальди. Сельский концерт;
- Антонио Вивальди. Концерт для струнных соль минор;
- Антонио Вивальди. Концерт для флейты с оркестром «Щегленок»;
- Антонио Вивальди. Концерт для флейты с оркестром «Ночь».
Солистом выступит лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Георгий Абросов (флейта).
- Луиджи Боккерини. Симфония ре минор.
Второе отделение:
- Вольфганг Амадей Моцарт. Дивертисмент фа мажор;
- Йозеф Гайдн. Симфония №45 («Прощальная»)
Начало концерта в 19:00.
Стоимость билетов – от 3 до 7 тысяч рублей.
Купить билеты на «Виртуозы Москвы» в Рязани можно на сайте artzvezdy.ru.
НАША СПРАВКА
В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы», став его бессменным художественным руководителем и главным дирижером.
Звездный ансамбль солистов и концертмейстеров ведущих московских оркестров, в котором выступали участники прославленного Квартета имени Бородина Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Принципы существования легендарного товарищества музыкантов незыблемы: на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений.
Возрастные ограничения 6+