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НовостиОбщество27 января 2023 16:22

Минприроды не нашло загрязняющих веществ в центре Рязани и на окраине

Лаборатории работали вечером и ночью в четырех местах областного центра
Источник:kp.ru
Лаборатории работали вечером и ночью в четырех местах Рязани.

Лаборатории работали вечером и ночью в четырех местах Рязани.

Министерство природопользования Рязанской области вечером и ночью 24 и 25 января мониторило состояние атмосферного воздуха в Рязани. Для этого специалисты ведомства задействовали передвижные экологические лаборатории минприроды, городской администрации и Центра гигиены и эпидемиологии. Кроме того, в рейде участвовали сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Отбирали пробы воздуха для анализа с учетом жалоб населения на неприятный запах по следующим адресам:

- улица Октябрьская, 65 (передвижная лаборатория минприроды);

- площадь Театральная (передвижная лаборатория минприроды);

- улица Высоковольтная, 14 (передвижная лаборатория управление по делам ГОЧС Рязани);

- улица Новоселов, 58 (лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии).

«За время отбора проб измерений с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Результаты замеров атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам», - заверили в министерстве природопользования.