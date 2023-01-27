В Рязанском кардиодиспансере провели 1250 операций на сердце в 2022 году

В Рязанском кардиологическом диспансере провели 1250 операций на сердце в 2022 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главврач Рязанского областного клинического кардиологического диспансера Александр Данилов подвел итоги работы в прошлом году. Об этом 26 января сообщается на сайте министерства здравоохранения Рязанской области.

Врач отметил рост по всем позициям. Например, эндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах для пациентов с инфарктом, число которых в прошлом году составило 1250. Так, в 2022 году Рязанский кардиодиспансер провел 1250 операций на сердце. Кроме того, неплохие результаты по эндоваскулярной установке аортальных клапанов – 11 операций за прошедший год.

Помимо этого, растут объемы постановки кардиостимуляторов при тяжелых нарушениях ритма – 420 аппаратов за 2022 год. «В самых сложных случаях при фатальных нарушениях ритма, используются специальные устройства – Кардиовертеры-дефиблиряторы, приборы, предназначенные для устранения аритмий и предотвращения остановки сердца, поставили семи рязанцам.

Также впервые проводились новые операции, такие, как постановка окклюдера для снижения риска развития инсультов, инфарктов, различных артериальных тромбозов, СRТ (устройства, способное улучшать функцию сердца и в экстренных случаях наносить разряд, чтобы спасти жизнь пациенту при остановке сердца).

Данилов отмечает, что все новые методики успешны. Благодаря им снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.