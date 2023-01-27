Проблему ливневых стоков на Окском шоссе в Рязани решат в несколько этапов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями улицы Окской, чтобы обсудить проблему отведения ливневых стоков и подключение к централизованной канализации. По словам чиновницы, в прошлом году часть домов уже подключили.

«По остальным домам решение тоже есть. На следующей неделе запланирована встреча с руководством "Водоканала", чтобы детально обсудить вопрос», - сообщила мэр.

Что касается ливневых стоков, то эту проблему будут решать несколькими этапами. В настоящее время документация по проектированию ливневой канализации вдоль домов по улице Окской находится на экспертизе.

«Как только управление благоустройства получит положительное заключение, можно будет двигаться дальше. Разработана проектная документация на строительство ливневой канализации и вдоль Муромского шоссе», - отметила Сорокина.

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