Рязанцев бесплатно проконсультировали по юридическим вопросам

В Рязани 26 января прошел «Правовой поезд». Фото: правительство Рязанской области.

Впервые 26 января в рамках регионального проекта «Правовой поезд» жителям Рязани давали бесплатную юридическую консультацию. Информация об этом появилась на сайте правительства Рязанской области.

Бесплатный прием осуществлялся по трем адресам: Дворец молодежи, КДЦ «Октябрь» и ДК «Приокский». Целью проекта является доступная бесплатная правовая помощь для рязанцев.

Консультировали граждан уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, министерства труда и социальной защиты населения, специалисты регионального министерства по делам территорий и информационной политике, представители региональных управлений федеральных министерств и ведомств, и др.

В большей степени рязанцев интересовали вопросы по ЖКХ, переселению из аварийного фонда, а также предоставлению социальных услуг. Кроме того, на прием за бесплатной консультацией пришли граждане, которые прибыли из ДНР и ЛНР.

По словам Натальи Епихиной, по большинству вопросов жители получили исчерпывающую юридическую помощь сразу.